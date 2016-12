La prochaine escalade de tirs de roquettes à partir de Gaza sera légitimée à tort à cause d'événements comme celui de la flottille... Souvenons-nous que lors de la seconde intifada, les attentats suicides qui tuaient uniquement des civils, étaient légitimés par une simple visite sur le Mont du Temple d'Ariel Sharon en l'an 2000.

Etre à Sdérot aujourd'hui, une journée de travail, et s'apercevoir que cette journée est plus calme et silencieuse qu'une journée de shabbat. Personne ne se promène à l'extérieur. La population civile craint la reprise des bombardements du Hamas, maintenant que ce dernier s'estime légitime et obtient un soutien global. Selon le Bureau de Sécurité de Sdérot, aucun écolier n'est autorisé à sortir sous le préau de peur d'une attaque imminente.













































(Photo: IDF Spokesperson)



Cet événement de la flottille de Gaza est à l'opposé de ce que cela semble être aux premiers abords. Selon un reporter de la télévision israélienne Aroutz 2, les activistes ont tentés de voler les armes des soldats, tout en tirant à balles réelles sur ceux qui étaient montés à bord avec des pistolets à peinture. Des soldats ont même été jetés par-dessus bord. Ces militants supposés humanitaire ont même tiré sur leurs propres amis pour faire du mal à Israël sur la scène internationale... Tout comme le Hamas a pris en otage toute la population de Gaza et s'en est servi de bouclier humain pendant l'opération Plomb Durci.

Il n'y avait rien de pacifique au sujet de ces soi-disant humanitaires. Ils n'ont pas répondu favorablement aux appels et avertissements, ils ont bafoués le droit international et israélien puis ont attaqués les soldats. Plusieurs vidéos montrent des humanitaires poignarder des soldats.

Alors qu'ils naviguaient, la veille de la confrontation, le ministère israélien des Affaires étrangères (http://www.mfa.gov.il/MFA/ Templates/ArticleDynamicFix. aspx?NRMODE=Published& NRNODEGUID={500DA34E-FD17- 4060-BECC-AB5951767A86}& NRORIGINALURL=/MFA/About% 2520the%2520Ministry/MFA% 2520Spokesman/2010/DepFM_ Ayalon_condemns_anti-Semitic_ chants_flotilla_30-May-2010. htm&NRCACHEHINT=Guest ) et Palestinian Media Watch (http://palwatch.org/main. aspx?fi=157&doc_id=2323 ) -une ONG- ont signalés les chants barbares de ces militants: "Khaybar Khaybar ya yahud, Jaish Mohammed saya'ud, ce qui signifie« Juifs, rappelez-vous Khyabar, l'armée de Mohammed est de retour" (http://www.youtube.com/watch? v=b3L7OV414Kk&feature=player_ embedded ) Ces militants de la paix ont donc pour référence un évènement du début du VIIe siècle lorsque Mohammed et ses disciples ont massacré et expulsé le peuple juif à Khaybar, qui est situé dans ce qui est aujourd'hui l'Arabie saoudite.



En outre, il n'y avait dans ce convoi que 10.000 tonnes de marchandises, ce qui est, de loin, inférieur à la moyenne de ce que Tsahal fait entrer dans la bande de gaza en une semaine depuis plus de un an et demi.



Cependant, le monde est établi de manière simpliste et naïf. Le monde croit que les morts sont tous innocents, malgré les images de ces pseudo-pacifiques souhaitant détruire Israël.

Le monde ne voit pas ces radicaux comme ils sont. Le monde ne voit pas qu'ils n'avaient aucune intention d'aider le peuple gazaouis. Cela nous laisser perplexe de constater à quel point de faux libéraux soutiennent l'islam radical lorsque ce dernier a pour seul but de détruire Israël médiatiquement, diplomatiquement et physiquement. Si seulement les médias internationaux n'étaient pas allés aussi loin de la réalité objective. Au lieu de cela, ils se sont précipités pour mettre en place un coup médiatique qui a été créé intentionnellement créé par des professionnels. Ceux-là même qui avaient créé un coup médiatique lançant 4 ans de soulèvement et causant la mort de milliers de personnes, des deux côtés de la frontière.

Par Jacob Shrybman. Il est le directeur adjoint du Sderot Media Center, www.SderotMedia.org.il.

Jacob a grandi à Takoma Park, MD, et accueille maintenant les élus du monde entier et les médias internationaux visitant Sdérot et la région de Gaza. Il est publié dans le Jerusalem Post, USA Today, The Huffington Post, Ynet News et est repris par la télévision internationale et plusieurs stations de radio.