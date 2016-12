Trois jours seulement après qu’un homme ait été tué par une roquette Qassam dans le sud d’Israël, le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki Moon, a visité la bande de Gaza dimanche matin. Dans son discours à la population, il clame haut et fort aux gazaouis “nous sommes avec vous” M. Ban a appelé à mettre fin au siège -que l’on nomme également “blocus”- du territoire contrôlé par des terroristes. Il faut donc aujourd’hui se demander à quoi se réfère Ban Ki Moon quand, en 2009, 738.576 tonnes d’aide humanitaire a été transféré dans la bande de Gaza.



Est-ce que l'ONU peut vraiment affirmer il y a un "blocus à Gaza" alors que l'institution internationale à viré près de 200 millions de dollars juste après l'opération Plomb Durci. Une opération qui aurait fait 1300 morts. 200 millions pour 1.5 million d'habitant donc contre à peine 10 millions pour une catastrophe naturelle en Haïti qui a coûté la vie à 230.000 personnes et qui à détruit la vie de 3 millions d'autres personnes. Bien sûr, c'est sans mentionner que les Haïtiens n'ont pas portés atteinte une seule fois à une population civile voisine lors des dernières décennies et que le nombre de catastrophes naturelles sur la région a été sans précédent.















































La communauté internationale a acheté ce mensonge en caractères gras le faux blocus israélien de la bande de Gaza tout en ignorant les faits sur le terrain. L'aide humanitaire internationale a inondé rapidement dans la bande de Gaza depuis des années et ne s'est pas même arrêté après l'Opération Plomb Durci puisque pas moins de 30.576 poids-lourds sont entrés sur ce territoire en 2009. Cette même année, 4.883 tonnes d'équipements médicaux sont entrés dans la bande de Gaza avec des outils de très haute technologie ; y compris le dernier scanner mis sur le marché, le Scan CAT (entré le mois dernier à Gaza). D'ailleurs, la bande de Gaza a été appelée "la plus grande prison du monde" pour rien. Cela induit donc l'innocent à penser que la population n'est pas en mesure de quitter le territoire. En 2009, 10.544 patients, accompagnés de leurs accompagnateurs sont entrés en Israël pour profiter gracieusement d'un traitement médical. Ces dernières semaines seulement, pas moins de 500 gazaouis ont étés soignés en Israël.

L'ONU continue de promouvoir le mensonge d'un «Gaza assiégé", tout en cachant tant bien que mal, le montant total donné à Gaza depuis la fin de Plomb Durci. Dans un rapport de l'UNRWA pour mesurer les progrès de l'aide de l'ONU 6 mois après l'opération militaire de janvier 2009, on pouvait alors voir que sur les 300 millions promis, plus de 200 millions avaient déjà été transférés. Avant sa visite actuelle à Gaza, M. Ban Ki Moon venait de revisiter la terre dévastée de Haïti. Là-bas, il a promis d'aider davantage les citoyens et a déclaré que l'ONU a mis en place un plan pour lever 1.4 milliard de dollar. Cet objectif n'a pas encore été atteint, mais qu'on ne s'inquiète pas, depuis fin janvier, on a déjà trouvé 10 millions pour l'aide globale. Les principaux responsables du gouvernement américain ainsi que des membres du Congrès (comme Brian Keith et Ellison Baird) ont visités Sdérot avec le Sdérot Media Center . Malgré cela, ils continuent de promouvoir la fausse idée du "blocus". Ils doivent certainement ignorer que la Secrétaire d'État Hillary Clinton a promis 900 millions de dollars en aide matérielle (spécifiquement américaine) depuis la fin de Plomb Durci. Dans un rapport de l'USAID et du Ministère Américain de la Défense, l'aide totale calculée envoyée après le tremblement de terre de Haïti (au mois dernier) s'élève à un peu plus de 700 millions. Près de 200 millions de dollars en moins que l'aide fournie à la Gaza et aux terroristes qui contrôles ce territoire.





















































Au cours de l’année écoulée, la communauté internationale continue de parler du “blocus” de Gaza tandis que les rapports du Sdérot Média Center parlent de plus de 330 roquettes tombées sur Israël depuis ce territoire côtier. A cinq minutes du passage d’Erez qui relie Gaza à Israël, Ban Ki Moon aurait du visiter le kibboutz Netiv HaAsara où un travailleur étranger a été tué par une roquette Qassam jeudi dernier. Il aurait pu également visiter le kibboutz Nirim pour voir où une roquette a détruit un immeuble la semaine précédente . Au lieu de cela, il a préféré continuer à promouvoir un mensonge en visitant la bande de Gaza. Adaptation en français par Jonathan-Simon Sellem pour JSSNews

