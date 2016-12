Articles in Other Languages - French Les enfants de Sdérot envoient un message d'espoir à Gaza Wed Jan 6 2010 02:39:12





"Une nouvelle décennie pour la paix" était le thème de cette manifestation appelée la Marche de l'Espoir pour Sdérot, une manifestation organisée par le Sdérot Média Center. Cette organisation non-gouvernementale qui agit sur le terrain médiatique et social, avait dédicacé aux habitants de Sdérot cette marche en forme d'appel à la communauté internationale. Plus de 300 personnes comprenant des israéliens, des étudiants français, australiens, sud-africains, américains et canadiens étaient là, derrière David Bouskila -le maire de Sdérot- et le Ministre israélien en charge des affaires de la diaspora -Yuri Edelstein-.















































Photo: Anav Silverman, Sderot Media Center



Les manifestants, avec des drapeaux israéliens mais aussi des drapeaux du monde entier, portaient également des insignes ou étaient inscrit "Les enfants pour l'espoir, pas pour la guerre" (en anglais: Children for Hope, Not for War) ont traversés les collines boueuses de la région pour un lâcher de ballons blancs avec des messages de paix et d'amour que les enfants de l'école primaire de Sdérot avaient écrits la veille pour ceux de Gaza.



Dans un discours improvisé, Edelstein à noté que cette année avait été une année "relativement calme" depuis la fin de l'opération Plomb Durci "puisque seulement 286 roquettes ont étés tirées sur Israël".



Quant au maire de Sdérot, David Bouskila, il à déclaré vouloir "que les chefs du Hamas, qui malheureusement continuent de préparer la guerre sachent que les habitants de Sdérot viennent aujourd'hui en paix. Ils doivent aussi savoir que nous ne partirons jamais de cette région d'Israël". Plus tôt dans la journée, le dirigeant du Hamas, Ismail Haniyeh a parlé à Gaza. Dans le même temps, le député arabe israélien Tal était de l'autre côté du passage d'Erez et à l'aide d'un micro, retransmettait en direct le discours d'Hannyeh. Dans son discours Haniyeh a déclaré que les Palestiniens ne cesseraient jamais de lutter pour un Etat et que le Hamas était devenu encore plus forte grâce à un fort soutien international. Du côté de Gaza, les 100 participants à la Marche pour la Liberté de Gaza explosaient de joie. Parmi eux un juif (Medea Benjamin) qui ne souhaitait exprimer sa solidarité qu'avec les gazaouis.



Dans la propagande violente anti-israélienne ont a également entendu le député arabe-israélien Jamal Zahalka qui, dans un élan d'euphorie, a déclaré qu'Ehoud Barak, le Ministre de la Défense "aime écouter de la musique classique et assassiner les enfants de Gaza".



De retour à Sdérot, tous les marcheurs de l'Espoir ont étés invités dans le seul théâtre de la ville pouvant résister aux missiles des gazaouis pour écouter Moshe Amar, un jeune habitant de Sdérot, à peine âgé de 22 ans qui interpréta "Imagine", la fameuse chanson de John Lennon. Il a ensuite partagé l'expérience de sa famille suite à l'explosion d'une roquette Qassam sur sa maison le 13 décembre 2007. Une roquette qui à détruit complètement son habitation. Il a d'ailleurs expliqué que le président américain Barak Obama tout comme l'ancien présidentiable John McCain avait visité cette maison en 2008.



Photo: Anav Silverman



Cette Marche de l'Espoir pour Sdérot a aussi mis en lumière un ancien membre du parlement de la Zambie, l'Honorable Saviour Chishimba, qui est également candidat à l'élection présidentielle de 2011 pour le Parti des Personnes Progressistes d'une Zambie Unie (Zambia's United Progressive People's Party) Dans une courte allocution il a affirmé aux manifestants du Sdérot Media Center "qu'aucune nation au monde n'accepterait une seule roquette tirée contre son pays sans réponse armée. Israël a le droit de se défendre, il a le droit de défendre son territoire, son intégrité et son droit d'exister. Le Hamas est un mouvement terroriste qui ne devrait pas avoir la pouvoir de gouverner, que ce soit à Gaza ou partout ailleurs sur la planète".



Monsieur Chisimba à terminé son discours par une phrase couronnée d'applaudissements: "il est l'heure, pour l'Afrique, de se tenir debout avec Israël!"



