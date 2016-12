Chers Amis du Sdérot Media Center,



Voici la réponse du "Sdérot Media Center Impacts Global Media" au rapport de Richard Goldstone ("Rapport Goldstone"):

Le Directeur du Sdérot Media Center, Noam Bedein, qui a témoigné devant la Commission Goldstone à Genève en Juillet dernier, tient à dénoncer farouchement le rapport de la Commission des Nations unies, le qualifiant d'artificiel. Un rapport qui sert à légitimer les actes de terrorisme commis contre Israël par des organisations terroristes comme le Hamas. Notre communiqué de presse à déjà été repris en Chine, en Inde, au Japon, en Irlande, en Thaïlande ou encore en Afrique du Sud. En Israël, le Jérusalem Post, le Israël National News, la radio israélienne, le Ynet News (Yediot Aharonot) et le Ha'aretz ont également diffusé la réponse du Président du Sdérot Media Center, Noam Bedein.





Les résidents de Sdérot et du Néguev en général viennent d'entrer dans leur neuvième année de vie sous la menace et sous le feu des roquettes en provenance de Gaza. A cet effet, le Sdérot Media Center (SMC) se prépare à relever les défis à venir. Les difficultés financières de l'année écoulée n'ont pas dissuadé le SMC de mener une nouvelle campagne de sensibilisation intense ayant eu un succès sur le plan international.

Les services d'information du Sdérot Media Center sont internationalement reconnus depuis que les Nations Unies aient demandés à notre centre de fournir un rapport complet expliquant l'impact des roquettes que les civils de Sdérot et du sud d'Israël reçoivent régulièrement. A cet effet, j'ai eu l'occasion de prendre la parole devant la Commission des Nations Unies à Genève, au nom des habitants de Sdérot au mois de juin 2009.

Nos représentants du SMC ont par ailleurs fait le tour d'Australie, de Norvège, d'Angleterre mais aussi des écoles américaines et des communautés juives et chrétiennes pour fournir au public des informations exactes et pertinentes sur la vie quotidienne des habitants de Sdérot. Durant l'année écoulée, le SMC a accueilli l'ambassadeur britannique en Israël, des gouverneurs et des sénateurs américains, des parlementaires et des diplomates de pays du monde entier. Notre organisation a ainsi pu montrer aux décideurs de diverses nations et aux médias du monde notre triste réalité du quotidien.

Cela nous amène à nous poser une question importante: puisque le monde entier ou presque connaît la situation de Sdérot, en quoi le travail du Sdérot Media Center est-il si important encore aujourd'hui ?

La récente «guerre de Gaza» a émeut le monde entier, avec plusieurs millions de dollars dépensés dans des campagnes médiatiques et de relations publiques investis pour expliquer la situation de Gaza. Suite à la riposte israélienne au terrorisme de Gaza, presque toutes les communautés juives au monde ont pu assister à des manifestations massives et violement anti-Israël. Ce déséquilibre de la couverture médiatique a naturellement donné davantage de légitimité au le Hamas qui est ainsi devenu un «interlocuteur» aux yeux du monde. Cette légitimité donnée au terrorisme et aux dirigeants terroristes représente une menace dangereuse pour la paix régionale et pour la continuité et l'existence de l'Etat juif.

Le Sdérot Media Center reste aujourd'hui la seule source d'information quotidienne à contrebalancer le récit des terroristes avec l'histoire humaine des habitants de Sdérot et du sud d'Israël. Pendant le calme relatif de la trêve, les milliers d'habitants de Sdérot et de ses environs sont malgré tout restés les victimes des effets post-traumatiques et de la dévastation économique provoquée par des années d'attaques de roquettes.

Le SMC a ainsi développé un modèle de partage des récits des résidents locaux et d'exposition de l'impact psychologique de la terreur à la roquette contre des civils. Deux projets du SMC pour l'année à venir ont été conçus afin de mieux présenter la perspective du conflit israélien de Gaza.

1. Le traitement de la situation de Sdérot de façon théâtrale

2. Sdérot Média, Centre d'Information

Le Sdérot Media Center, tiens à vous remercier pour votre soutien généreux et votre confiance persistante en notre travail.

Que cette nouvelle année vous apporte, ainsi qu'aux habitants de Sdérot et d'Israël, paix et sécurité.



