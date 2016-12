Compte-rendu préliminaire - le 6 Janvier 2009 Aujourd'hui 30 palestiniens ont été tués lors d'une tragédie dans une école à Jebalyia. Les premières enquêtes indiquent que des terroristes du Hamas ont effectué des tirs de mortier depuis les environs de cette école vers les troupes israéliennes, qui ont riposté dans leur direction. Les tirs israéliens ont atteint une zone se trouvant à l'extérieur de l'école. Ces tirs ont été immédiatement suivis par une série d'explosions indiquant la présence probable de munitions et d'explosifs à l'intérieur du bâtiment. Les services de renseignements ont indiqués que parmi les tués se trouvaient Immad Abu Iskar et Hassan Abu Iskar, deux membres notoires des groupes de tirs au mortier du Hamas. D'innocents civils n'auraient pas dû trouver la mort. Mais il faut absolument comprendre comment cet horrible incident s'est produit et qui doit en endosser la responsabilité. Trois semaines auparavant, le Hamas prenait l'initiative du présent conflit en violant unilatéralement la trêve par des tirs de roquettes et d'obus de mortier sur plusieurs villes israéliennes. Cette agression et cet affront au droit international ne laissent planer aucun doute: sans cette attaque brutale, aucun Israélien et aucun Palestinien n'aurait été atteint. Israël devait riposter. Aucun état ne peut rester les bras croisés lorsque ses citoyens subissent des attaques à la roquette et au mortier. L'autodéfense est un droit inné et fait partie des responsabilités de chaque état. Ceci est bel et bien inscrit dans la Charte des Nation Unies et représente un des piliers du droit international. Alors que l'enquête se poursuit, un fait crucial apparaît dores et déjà: cette tragédie est le résultat de l'usage systématique que fait le Hamas de la population civile palestinienne comme d'un bouclier vivant. Misant sur le fait qu'Israël hésite à riposter en direction de civils, le Hamas sait pertinemment qu'il sera le triomphateur médiatique d'une situation dans laquelle des pertes civiles sont à déplorer. Pour éviter que les Palestiniens soient transformés en boucliers vivants, il importe que la communauté internationale fasse porter la faute au véritable criminel: ce sont bel et bien les terroristes du Hamas qui exploitent les souffrances de leur peuple, dans des visées purement politiques. Seul un boycott international et parfaitement orchestré est en mesure de mettre un terme a ce comportement pervers. Alors que le Hamas se sert de la population civile comme d'un bouclier vivant tout en ciblant délibérément les civils israéliens, l'armée israélienne fait de son mieux pour éviter les pertes civiles des deux côtés. De nombreuses opérations militaires israéliennes ont été annulées in extremis suite à la présence inattendue de civils aux environs de la cible. Il est malheureusement notoire que la guerre entraîne des tragédies, et ce surtout lorsque l'un des protagonistes enfreint délibérément le droit international en effectuant des tirs à l'arme lourde sous couvert d'une population civile. L'armée israélienne opère a Gaza en mettant tout en œuvre afin de respecter deux des principes de base du droit humanitaire international: (1) les cibles sont-elles des objectifs militaires légitimes. (2) l'opération est-elle susceptible d'atteindre la population civile et ses biens de façon disproportionnée. Israël fait face a un défit de taille quant a la légitimité des cibles prédéterminées. La présence de civils dans une zone de combats ne peut faire atteinte à la légitimité d'une cible identifiée en tant que telle comme objectif militaire. Ceci va clairement dans le sens du droit international ainsi que dans celui de la pratique étatique. La présence délibérée de cibles militaires du Hamas au sein de la population civile palestinienne est pour Israël un problème auquel il doit constamment faire face. Soutenu et financé par l'Iran, le Hamas refuse d'adopter un des principes de base du droit humanitaire international, qui est celui de faire une nette distinction entre installations militaires et combattantes d'une part et biens et avoirs civils de l'autre. De par ce fait et alors qu'Israël met tous les moyens en œuvre afin d'éviter les atteintes aux civils, la responsabilité de ces mêmes atteintes en incombe directement au Hamas, celui-ci ayant choisi en connaissance de cause de lancer ses opérations à partir de bâtiments civils ainsi que d'effectuer ses tirs a l'abri de boucliers vivants. Pour de plus amples informations, consulter: 1. Terrorists fire mortars from UNRWA boys' school in Gaza 31-Oct-2007 http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Hamas+war+against+Israel/Terrorists+fire+mortar+shells+from+boys+school+in+Gaza+31-Oct-2007.htm 2. Hamas Exploitation of Civilians as Human Shields http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/html/hamas_e028.htm 3. Hamas exploitation of civilians as human shields: Photographic evidence http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Hamas+war+against+Israel/Hamas+exploitation+of+civilians+as+human+shields+-+Photographic+evidence.htm Traduit de l'anglais par Marc Leifer