Depuis mardi matin, plus de 34 roquettes et obus de mortier ont été tirés sur Israël depuis le nord de la bande de Gaza. Un bébé de trois mois a été légèrement blesse lors d'une attaque palestinienne à la roquette visant un quartier résidentiel de la ville de Gédera.

A Sdérot, une roquette palestinienne a atterri dans une des rues principales, à quelques mètres d'un arrêt de bus et d'une pharmacie. Un chauffeur de taxi a déclaré au centre de presse de Sdérot que l'alarme "Tzeva Adom" (Couleur Rouge) a retenti alors qu'il quittait l'arrêt du bus. Les huit passagers du véhicule ont couru vers un abri proche. Il les suivit et quelques secondes plus tard entendit une formidable explosion. La roquette palestinienne n'était tombée qu'à quelques mètres.L'explosion a endommagé plusieurs véhicules et plusieurs personnes ont été choquées. Le pare brise du taxi avait lui aussi été soufflé sous l'impact du choc.

Un peu plus tôt ce même jour, une roquette palestinienne était tombée près d'un centre commercial de la ville. L'alarme "Tzeva Adom" avait été déclenchée plus de dix fois alors que les explosions de roquettes ébranlaient la ville. Aux alentours de midi huit roquettes de types Qassam ont atterri dans différents endroits dans la région d'Eshkol et de Sha'ar Haneguev. Trois autres sont tombées aux alentours de Sdérot. Il n'y a eu ni blessés ni dégâts. Deux roquettes de type Grad sont tombées sur la ville de Be'er Sheva.

Mardi matin six roquettes de type Qassam ont été tirées sur la région d'Eshkol et de Sha'ar Haneguev et une autre sur la ville de Nétivot. Durant la nuit deux autres roquettes tirées depuis Gaza ont atterri dans la région d'Eshkol, ne faisant ni blessés ni dégâts.

Durant la journée de lundi, plus de 40 roquettes palestinienne ont touché les villes d'Ashkelon, d'Ashdod et de Be'er Sheva. Une roquette de type Grad a explosé dans un jardin d'enfants à Ashdod, causant de lourds dégâts aux immeubles environnants. Ce jardin d'enfants était fermé suite à l'obligation imposée par l'armée de maintenir clos tous les établissements scolaires situés dans un rayon de 40 Kms de la bande de Gaza.

Ashkelon a été également la cible des roquettes ce même jour, cinq roquettes de type Grad ayant effectivement touché la ville, faisant de nombreux dégâts et choquant plusieurs personnes. D'autres roquettes en provenance de Gaza ont atteint les villes de Be'er Sheva, de Kiryat Malachi, de Nétivot et d'Ofakim. Plusieurs autres roquettes ont atteint Sdérot, touchant le marché ainsi qu'une maison en construction.

Plus de 340 roquettes ont été tirées sur le sud d'Israël depuis le début de l'opération "Plomb fondu" il y a onze jours. Plus de 80 roquettes ont touché Ashkelon, une cité de plus de 110,000 habitants.

Le Jérusalem Post et YNet News ont contribué à cet article.